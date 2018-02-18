Белый дом пообещал больше не допустить "вмешательства" в выборы

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Соединённые Штаты больше не допустят вмешательства в выборы, как это было при бывшем президенте Бараке Обаме, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс в своём Twitter.

"В отличие от Обамы, президент не собирается быть помыкаемым Россией или кем-то еще", — написала она.

"Как сказал Трамп, настало время остановить ложные и дикие обвинения, которые поддерживают реализацию планов таких плохих игроков, как Россия. Время объединиться всем американцам, чтобы защитить нашу свободу и независимость", — добавила Сандерс.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". В обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Президент США Дональд Трамп после публикации обвинений заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, и сговора с Россией нет.

В Москве неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".