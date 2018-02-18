Климкин о срыве переговоров в "нормандском формате": "что-то идет не так"

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал срыв переговоров в "нормандском формате" в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции. Касательно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идёт не так. На этот раз в немецкой делегации", — написал украинский дипломат в Twitter

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона предложила несколько вариантов проведения встречи в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе после срочного отъезда главы немецкого внешнеполитического ведомства Зигмара Габриэля в Берлин. Однако встреча не подтвердилась. В то же время российский дипломат провел встречу "на полях" Мюнхенской конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным, в ходе которой стороны обсудили выполнение Минских соглашений и роль ООН на Украине.