МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американский эсминец "Росс" вошел в пятницу в Черное море, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.

Отмечается, что целью захода является "проведение операций по обеспечению безопасности на море", а также "повышение региональной стабильности и повышение боеготовности и возможностей флота стран НАТО и партнеров".

"Мы привержены созданию в черноморском регионе прочных связей, необходимых для поддержания мира и стабильности. Наше присутствие здесь внушает союзникам уверенность в нашей приверженности обеспечению безопасности в регионе", — приводит пресс-служба слова командира корабля Брайана Галло.

Эсминец "Росс" оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами "Томагавк".

В апреле 2017 года США нанесли массированный ракетный удар по сирийской авиабазе. В обстреле участвовали эсминцы "Росс" и "Портер", выпустившие в общем счете 59 ракет.