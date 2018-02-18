В Латвии призвали созвать заседание кабмина из-за обысков у главы ЦБ

РИГА, 17 фев – РИА Новости. Входящая в состав правительства партия "Единство" призывает премьер-министра Марис Кучинскиса созвать экстренное заседание правительства в связи с обысками у главы Банка Латвии Илмарса Римшевича, написал в своем профиле в Facebook министр экономики Латвии, член "Единства" Арвилдс Ашераденс.

В пятницу, 16 февраля, сотрудники Бюро провели обыски в рабочем кабинете Римшевича и у него дома. В этот же день правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса. Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

"Единство" призывает премьер-министра созвать экстренное заседание правительства, чтобы министерство финансов и комиссия рынков финансов и капитала прояснила ситуацию в финансовом секторе. Считаем, что после таких серьезных подозрений президент Банка Латвии должен временно отказаться от своих должностных полномочий хотя бы на время, пока будет проводиться следствие", — написал Ашераденс.

Он также добавил, что ситуация вызывает очень тревожные опасения.

"Новости о том, что в кабинете и по месту жительства президента Банка Латвии проведены обыски и его продолжают допрашивать следователи Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), вызывают очень серьезные опасения о ситуации в банковском и финансовом секторе", — отметил Ашераденс.

Следователи подозревают, что в Латвии в сфере организованной преступности действует группа, члены которой разделили сферы деятельности. Используя служебное положение и политическое влияние, группа, возможно, вымогала взятки, в том числе и у кредитных учреждений.

Ранее уже сообщалось, что БПБК начало проверку в связи с озвученной в СМИ информацией, о том, что администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленное лицо из финансового сектора вымогали взятку у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

Также стало известно, что БПБК начало проверку содержащейся в заявлении сети министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.