Премьер Молдавии выступил за сбалансированные отношения с Россией

КИШИНЕВ, 18 фев – РИА Новости. Премьер Молдавии Павел Филип заявил, что Кишинев выступает за сбалансированные и дружественные отношения с Москвой, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства республики.

Соответствующее заявление Филип сделал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы хотим сбалансированных и дружественных отношений с Москвой. Отношений, в которых наше торговое сотрудничество не будет политизировано, а диалог базировался бы на взаимном уважении", — отметил Филип, слова которого цитирует пресс-служба молдавского правительства.

В пресс-релизе сказано, что в этих отношениях "должно быть видно реальное желание помочь в урегулировании приднестровского конфликта и вывести с территории Республики Молдова вооруженные силы и боеприпасы".

Как сообщили в пресс-службе кабмина, молдавский премьер обратил внимание на "состояние неопределенности, нависшее над Восточной Европой и всеми другими странами региона". По его словам, все эти государства сталкиваются с одинаковыми вопросами, среди которых, как считает глава правительства Молдавии, проблема того, что через Восточную Европу проходят основные линии геополитического раскола между Востоком и Западом.

В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.