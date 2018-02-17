У Украины нет цели "победить Россию", заявил Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна не ставит перед собой цель одержать победу над Россией. Слова политика приводит телеканал "112". © РИА Новости / пресс-служба президента Украины Перейти в фотобанк Яровая обвинила Порошенко в нацизме

"У нас нет идеи победить Россию", — сказал Порошенко в ходе брифинга на конференции по безопасности в Мюнхене. По его словам, в Киеве ждут, когда Москва "заберет войска с украинской территории", а до этого момента Украина намерена противостоять "агрессии" дипломатическим и политическим путем.

До этого в субботу во время ланча президент заявил, что Киев начнет переговоры с Москвой только после "возобновления территориальной целостности Украины".

Ранее Порошенко обвинил Россию в "дестабилизации ситуации в Европе" и развязывании "глобальной гибридной войны". Он также потребовал "запретить российский флаг" по всему миру.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не является участницей конфликта на востоке Украины. В Москве также отмечали, что заинтересованы в скорейшем выполнении Минских соглашений и утверждении мира в Донбассе.