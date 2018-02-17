У Украины нет цели "победить Россию", заявил Порошенко

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна не ставит перед собой цель одержать победу над Россией. Слова политика приводит телеканал "112".
"У нас нет идеи победить Россию", — сказал Порошенко в ходе брифинга на конференции по безопасности в Мюнхене. По его словам, в Киеве ждут, когда Москва "заберет войска с украинской территории", а до этого момента Украина намерена противостоять "агрессии" дипломатическим и политическим путем.
До этого в субботу во время ланча президент заявил, что Киев начнет переговоры с Москвой только после "возобновления территориальной целостности Украины".
Ранее Порошенко обвинил Россию в "дестабилизации ситуации в Европе" и развязывании "глобальной гибридной войны". Он также потребовал "запретить российский флаг" по всему миру.
Российская сторона неоднократно заявляла, что не является участницей конфликта на востоке Украины. В Москве также отмечали, что заинтересованы в скорейшем выполнении Минских соглашений и утверждении мира в Донбассе.