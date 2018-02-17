ВВС Израиля атаковали шесть целей в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев — РИА Новости. Израильские военные сообщили, что нанесли авиаудары по шести целям в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса, заложенного палестинскими боевиками на пути следования армейского патруля.
"Всего атакованы шесть целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС", — сообщили военные.
На движение палестинских исламистов Израиль возлагает ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного анклава, требуя от ХАМАС обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.