ВВС Израиля атаковали шесть целей в секторе Газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев — РИА Новости. Израильские военные сообщили, что нанесли авиаудары по шести целям в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса, заложенного палестинскими боевиками на пути следования армейского патруля.

Среди целей бомбардировок возмездия за ранение четырех солдат армейская пресс-служба называет подземный туннель, который боевики рыли в направлении Израиля из столичного предместья аз-Зейтун, военные базы в городах Хан-Юнис и Дейр аль-Балах с оружейными мастерскими.

"Всего атакованы шесть целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС", — сообщили военные.

На движение палестинских исламистов Израиль возлагает ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного анклава, требуя от ХАМАС обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.