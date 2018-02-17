ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа

РАМАЛЛАХ, 17 фев — РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по позициям исламистского палестинского движения ХАМАС на востоке сектора Газа после подрыва на фугасе израильского армейского патруля на границе с сектором Газа, сообщили РИА Новости очевидцы.

Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что четверо израильских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на фугасе в южной части сектора Газа. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не оставить этот инцидент без ответа.

"ВВС Израиля нанесли авиаудары по Газе… Израильские самолеты запустили четыре ракеты по объекту "Тунис", принадлежащему "Бригадам Изеддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС — ред.), и две ракеты по другой цели на востоке квартала Аз-Зейтун в городе Газа", — сообщили очевидцы.