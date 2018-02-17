Пушков ответил на заявление Порошенко о переговорах с Россией

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, при каких условиях киевские власти готовы начать переговоры с Москвой.

"Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции – не политика", — написал Пушков в Twitter.

Ранее Петр Порошенко, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил, что готов вступить в диалог с Россией только после "возобновления территориальной целостности Украины". Он также уточнил, что подразумевает под этим возвращение Крыма украинским властям.

Крым вернулся в состав России после референдума в марте 2014 года. Более 95% жителей полуострова поддержали этот шаг. Несмотря на это, в Киеве Крым продолжают считать "временно оккупированной территорией".

В Кремле неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".