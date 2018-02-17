МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, при каких условиях киевские власти готовы начать переговоры с Москвой.
"Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции – не политика", — написал Пушков в Twitter.
Ранее Петр Порошенко, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил, что готов вступить в диалог с Россией только после "возобновления территориальной целостности Украины". Он также уточнил, что подразумевает под этим возвращение Крыма украинским властям.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".