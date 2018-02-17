Лукашевич заявил, что встревожен ситуацией вокруг РЦНК в Киеве

Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

ВЕНА, 17 фев — РИА Новости. РФ встревожена информацией о снятии охраны здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание РЦНК в Киеве и устроили там погром. По словам руководителя РЦНК Константина Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб.

"Встревожены информацией о снятии украинскими властями охраны с РЦНК в Киеве. Таким образом, украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь РЦНК", — заявил Лукашевич, его слова приводятся в сообщении постпредства в Twitter.

Ранее в субботу Лукашевич заявил, что по имеющейся информации, 18 февраля еще одна неонацистская группировка "Организация украинских националистов" собирается поджечь здание РЦНК.