ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "возмутительными" слова главы польского правительства Матеуша Моравецкого о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейской национальности.

Высказывания Моравецкого подлили масла в огонь спора двух стран по поводу готовящегося законодательного запрета на обвинение польского народа в преступлениях Второй мировой войны.

"Слова, произнесенные польским премьером здесь, в Мюнхене, возмутительны. Проблема в неспособности понять историю и недостатке деликатности в отношении к трагедии нашего народа", — сказал Нетаньяху, который участвует в Мюнхенской конференции по безопасности.

Он сообщил, что планирует вскоре встретиться и переговорить с Моравецким.

Возмутившие израильтян высказывания о Холокосте тот допустил при ответе на вопрос израильского журналиста Ронена Бергмана, который поинтересовался, будет ли, в соответствии с новым польским законом, наказуем рассказ о том, как соседи-поляки хотели во время войны выдать его мать немцам.

"Не будет. Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы", — приводит агентство "Франс Пресс" ответ Моравецкого.

Израиль требует изъять из польского закона положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы на срок до трех лет всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".

Документ, обостривший отношения двух стран, был утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, который, однако, отправил его на рассмотрение Конституционного суда.

Напоминая о неединичных случаях участия поляков в гонениях на евреев во время и даже после войны, в Израиле доказывают, что закон ведет к искажению истории Холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.