ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "возмутительными" слова главы польского правительства Матеуша Моравецкого о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейской национальности.
"Слова, произнесенные польским премьером здесь, в Мюнхене, возмутительны. Проблема в неспособности понять историю и недостатке деликатности в отношении к трагедии нашего народа", — сказал Нетаньяху, который участвует в Мюнхенской конференции по безопасности.
Он сообщил, что планирует вскоре встретиться и переговорить с Моравецким.
Возмутившие израильтян высказывания о Холокосте тот допустил при ответе на вопрос израильского журналиста Ронена Бергмана, который поинтересовался, будет ли, в соответствии с новым польским законом, наказуем рассказ о том, как соседи-поляки хотели во время войны выдать его мать немцам.
"Не будет. Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы", — приводит агентство "Франс Пресс" ответ Моравецкого.
Документ, обостривший отношения двух стран, был утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, который, однако, отправил его на рассмотрение Конституционного суда.
Напоминая о неединичных случаях участия поляков в гонениях на евреев во время и даже после войны, в Израиле доказывают, что закон ведет к искажению истории Холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.