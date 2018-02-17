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В мире

Нетаньяху возмутился заявлением о причастности евреев к Холокосту

21:5017.02.2018
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фотоПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "возмутительными" слова главы польского правительства Матеуша Моравецкого о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейской национальности.

Одно из заседаний Международного военного трибунала
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
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Высказывания Моравецкого подлили масла в огонь спора двух стран по поводу готовящегося законодательного запрета на обвинение польского народа в преступлениях Второй мировой войны.

"Слова, произнесенные польским премьером здесь, в Мюнхене, возмутительны. Проблема в неспособности понять историю и недостатке деликатности в отношении к трагедии нашего народа", — сказал Нетаньяху, который участвует в Мюнхенской конференции по безопасности.

Он сообщил, что планирует вскоре встретиться и переговорить с Моравецким.

Возмутившие израильтян высказывания о Холокосте тот допустил при ответе на вопрос израильского журналиста Ронена Бергмана, который поинтересовался, будет ли, в соответствии с новым польским законом, наказуем рассказ о том, как соседи-поляки хотели во время войны выдать его мать немцам.

"Не будет. Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы", — приводит агентство "Франс Пресс" ответ Моравецкого.

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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Израиль требует изъять из польского закона положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы на срок до трех лет всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".

Документ, обостривший отношения двух стран, был утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, который, однако, отправил его на рассмотрение Конституционного суда.

Напоминая о неединичных случаях участия поляков в гонениях на евреев во время и даже после войны, в Израиле доказывают, что закон ведет к искажению истории Холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Art Art
Да ладно ?! Не переписывайте историю- и правнуки скажут сами кто... , а перепишите- еще и позором заклеймят
22:28
17.02.2018
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Меня Звали
т лан в любом правиле есть исключения и некоторые евреи тоже на гитлера работали- это нормально.
22:23
17.02.2018
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Oleg Frolov
Еще немного и окажется что евреи убивали евреев. Или евреи стреляли сами в себя
22:12
17.02.2018
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Rashit Kadyrov
Oleg Frolov, а кто отрицает тот факт, что в гетто полицейские функции выполняли сами евреи? И то что в конлагерях евреи помогали немцам убивать евреев?
23:07
17.02.2018
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Богдан
Oleg Frolov, вспомните хотя бы "Список Шиндлера": в еврейских гетто надсмотрщиками служили те же евреи,
т.е. одни евреи притесняли и, возможно, уничтожали других.
Так что Нетаньяху зря возмущается.
23:18
17.02.2018
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Владимир Ф. Быченков
Тем не менее, те же слова, что и польский премьер, в свое время сказал узник Бухенвальда и Дахау Михаил Савицкий, народный художник Белоруссии. И в художественной форме воспроизвел этот факт на своих картинах.
22:07
17.02.2018
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