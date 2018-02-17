В Вашингтоне рассказали, кто навредил США больше, чем Россия

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что демократы и ведущие СМИ создали в США "больше хаоса, чем Россия". Его слова приводит издание The Hill. © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк В СФ назвали расследование о "вмешательстве" России в выборы в США "пшиком"

"Они продолжают лгать американскому народу больше года, и американцы, должно быть, разгневаны этим", — отметил Гидли.

По словам представителя администрации, члены демпартии и крупнейшие массмедиа распространяли ложную информацию о работе спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается делом о "российском вмешательстве" в американские выборы.

В пятницу офис Мюллера обвинил 13 россиян в попытках повлиять на исход президентской кампании. В документе, опубликованном на сайте Минюста США, говорится, что подозреваемые якобы распространяли "дискредитирующую информацию" о кандидатах Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, а также пытались поддержать демократа Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы американского президента. В Кремле подобные заявления называли "абсолютно голословными".

