В Вашингтоне рассказали, кто навредил США больше, чем Россия

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что демократы и ведущие СМИ создали в США "больше хаоса, чем Россия". Его слова приводит издание The Hill.
"Они продолжают лгать американскому народу больше года, и американцы, должно быть, разгневаны этим", — отметил Гидли.
По словам представителя администрации, члены демпартии и крупнейшие массмедиа распространяли ложную информацию о работе спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается делом о "российском вмешательстве" в американские выборы.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы американского президента. В Кремле подобные заявления называли "абсолютно голословными".