Американский адмирал призвал США готовиться к войне с Китаем

Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) на военно-морских учениях в Индийском океане. Архивное фото

Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) на военно-морских учениях в Индийском океане. Архивное фото

МОСКВА, 17 фев –РИА Новости. Американский адмирал в отставке Гарри Харрис, недавно назначенный послом в Австралии, призвал США готовиться к войне с Китаем. Об этом сообщает The Independent. © AP Photo / Andy Wong, File Посол КНР в США заявил об опасности стратегии конфронтации с Пекином

Во время слушаний в Конгрессе бывший военный заявил, что в Вашингтоне недооценивают агрессивное позиционирование КНР в тихоокеанском регионе и скорость, с которой Пекин наращивает свою военную мощь.

"Судя по поведению Пекина, я полагаю, что Китай сейчас будет пытаться подорвать сложившийся мировой порядок", — заявил Харрис.

По его мнению, США будет сложно противодействовать китайской армии, если не принять меры прямо сейчас.Харрис также добавил, что КНР активно проводит модернизацию ВПК и старается использовать политическое влияние и экономические рычаги для принуждения соседних стран к изменению статуса-кво в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Пентагон представил новую оборонную стратегию, в которой говорится, что стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом для вооруженных сил США. Руководитель оборонного ведомства Джеймс Мэттис, комментируя документ, заявил, что противостояние великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания американского военного руководства.