Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

ВЕНА, 17 фев — РИА Новости. Неонацистская группировка "Организация украинских националистов"* собирается поджечь здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве в воскресенье, 18 февраля, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам руководителя РЦНК Константина Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб.

"По имеющейся информации, 18 февраля еще одна неонацистская группировка "Организация украинских националистов"* собирается поджечь здание Россотрудничества. Это недопустимо", — заявил Лукашевич журналистам.

Российский постпред напомнил, что погром в здании РЦНК — далеко не первый случай нападения радикалов. Так, в январе националисты облили краской и обклеили антироссийскими листовками здание Россотрудничества, обмотали цепью ворота и повесили на них замок. Также были нападения на здание российского посольства в Киеве и другие росзагранучреждения.

* Экстремистская организация, запрещенная в России