Наблюдатели ОБСЕ оценили последствия диверсии в Луганске, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (155)

ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Наблюдатели СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ и представители ЛНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации) зафиксировали последствия диверсии в Луганске на территории Государственной телерадиокомпании (ГТРК).

Об этом сообщил в субботу журналистам глава представительства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в СЦКК, и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

Ранее сообщалось, что сотрудники министерства госбезопасности ЛНР предотвратили диверсионный акт на территории ГТРК ЛНР в Луганске. По данным ведомства, неизвестные пытались вывести из строя систему оповещения жителей республики о чрезвычайных ситуациях.

"Сегодня представительство ЛНР в СЦКК совместно с патрулем СММ ОБСЕ выехали на место происшествия, осмотрели данную территорию. Будет проведена специальная проверка силами МВД, МГБ. Наблюдатели же в свою очередь зафиксировали то нарушение, которое произошло в центре города Луганска", — сообщил Филипоненко.