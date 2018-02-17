Пожар в знаменитом монастыре Джоканг в Тибете потушили

ПЕКИН, 17 фев — РИА Новости. Пожар в буддийском монастыре и храме Джоканг, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, потушен, никто не пострадал, сообщает местная официальная газета "Сицзанбао".

"Вечером 17 февраля в 18.40 (11.40 мск) в монастыре Джоканг произошел пожар. Пламя было быстро ликвидировано. В результате возгорания никто не пострадал. В округе сохраняется порядок", — говорится в опубликованном сообщении. Также отмечается, что на место происшествия выехал секретарь парткома Тибетского автономного районе У Инцзе. Других подробностей не приводится.

В сети ранее появились фотографии, на которых видно охваченное ярким пламенем здание. По сообщениям некоторых СМИ, если судить по фотографиям, загорелся не главный дворец монастыря, а его жилая часть.

Монастырь Джоканг, строительство которого было начато в 639 году, считается духовным центром Лхасы и самым священным местом в Тибете, сюда стекаются многочисленные паломники и иностранные туристы. Джоканг находится в одном километре от бывшей резиденции Далай-ламы дворца Потала. В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, в том числе единственная в своем роде и самая почитаемая в тибетском буддизме статуя Будды Шакьямуни.

В 2000 году монастырь Джоканг был официально внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.