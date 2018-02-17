В Филадельфии американец украл палец статуи воина "терракотовой армии"

ПЕКИН, 17 фев — РИА Новости. Двадцатичетырехлетний американец отломил и похитил большой палец с руки статуи воина знаменитой "терракотовой армии" из гробницы китайского императора Цинь Шихуана, которая была выставлена в научном музее института Франклина в американском штате Филадельфия, сообщает газета Beijing Youth Daily.

Инцидент произошел 21 декабря прошлого года. Молодой человек смог тайком проникнуть в уже закрытый выставочный зал, так как дверь в него была не заперта. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, после того как молодой человек оказался в зале, он позвал еще двоих друзей, те вскоре покинули помещение, а сам же "зачинщик" задержался еще на несколько минут. Он достал телефон и, включив фонарь, начал внимательно изучать пальцы на руке статуи. После этого он положил руку на плечо воина и сделал селфи. Напоследок злоумышленник отломил большой палец на левой руке статуи и положил его в карман.

Сотрудники музея обнаружили пропажу лишь 8 января. Спустя несколько дней сотрудники ФБР отправились домой к молодому человеку, который добровольно вернул украденный фрагмент. В настоящее время в местном суде уже идут слушания, молодой человек обвиняется в краже. Мотивы его поступка не сообщаются.

По словам представителя Центра по обмену памятниками материальной культуры провинции Шэньси, за последние 40 лет статуи выставлялись более чем 260 раз в 60 странах мира и никогда подобных инцидентов не происходило. Центр решительным образом осудил американских организаторов выставки, которые допустили подобный урон объекту культурного наследия. Американская сторона уже принесла свои извинения за такое серьезное упущение в обеспечении безопасности.

"Терракотовая армия" — захоронение более 8 тысяч полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов, которые, как считается, были созданы для защиты императора Цинь Шихуана даже после его смерти. Умер император примерно в 210 году до нашей эры, и именно этим временем датируют создание глиняных воинов, а также 520 глиняных лошадей. "Терракотовая армия" для сходства с настоящими воинами была раскрашена розовой, красной, зеленой и голубой красками, при этом каждая из фигур отличается от других уникальными чертами и даже выражением лица.

Впервые захоронение неподалеку от города Сиань, примерно в полутора километрах от гробницы Цинь Шихуана, местные крестьяне обнаружили еще в 1974 году. По мнению большинства экспертов, скульптуры представляют собой императорскую армию, сопровождающую Цинь Шихуана в загробный мир. В 1987 году терракотовая армия была внесена в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.