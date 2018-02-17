Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Киев начнет переговоры с Москвой только после "возобновления территориальной целостности Украины". Об этом во время ланча на Мюнхенской конференции по безопасности заявил Петр Порошенко. Слова президента приводит издание "ГОРДОН".

"На следующий день после возобновления территориальной целостности моей страны включительно с Крымом, мы будем готовы начать переговоры (с Россией. — Прим. ред.) по различным другим вопросам", — заявил он.

Ранее в Мюнхене Порошенко обвинил Москву в "дестабилизации ситуации в Европе" и развязывании "глобальной гибридной войны". Он также потребовал запретить российский флаг по всему миру.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Более 95% жителей полуострова поддержали этот шаг. В то же время Киев продолжает считать Крым "временно оккупированной территорией".

В Кремле неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".