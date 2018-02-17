МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Киев начнет переговоры с Москвой только после "возобновления территориальной целостности Украины". Об этом во время ланча на Мюнхенской конференции по безопасности заявил Петр Порошенко. Слова президента приводит издание "ГОРДОН".
Ранее в Мюнхене Порошенко обвинил Москву в "дестабилизации ситуации в Европе" и развязывании "глобальной гибридной войны". Он также потребовал запретить российский флаг по всему миру.
Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Более 95% жителей полуострова поддержали этот шаг. В то же время Киев продолжает считать Крым "временно оккупированной территорией".
В Кремле неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".