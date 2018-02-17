Здание британского университета в Суонси эвакуировали из-за землетрясения

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Здание британского университета в Суонси в Уэльсе эвакуировано из-за землетрясения, пишет издание Express.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Великобритании.

Как отмечает издание, эпицентр землетрясения находился в лишь восьми километрах от Суонси, что заставило руководство принять решение об эвакуации.

По данным EMSC, толчки в результате землетрясения почувствовали около 10 миллионов жителей страны.