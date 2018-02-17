В НАТО объяснили, почему Украина не может вступить в альянс

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер рассказала, что отличает Украину от других государств, претендующих на вхождение в организацию, и почему она пока не может рассчитывать на членство в альянсе. Об этом сообщает издание "Европейская правда". © РИА Новости / Михаил Палинчак Перейти в фотобанк Порошенко убежден, что Украина станет членом ЕС и НАТО

Гетемюллер напомнила, что на данный момент есть четыре страны, которые стремятся стать членами НАТО: Босния и Герцеговина, Македония, Грузия и Украина.

Она отметила, что прошло уже десять лет с момента саммита в Бухаресте, на котором Киеву отказали в предоставлении Плана действий относительно членства в НАТО, но пообещали, что когда-нибудь страна войдет в альянс. При этом План действий до сих пор не стал приоритетом для украинских властей, указала заместитель генсека.

"Украина – единственное из четырех государств, которое не заявило о том, что стремится к получению Плана действий относительно членства как о части национальной политики, а именно это является путем к вхождению в НАТО", — заявила она.