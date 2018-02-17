Порошенко потребовал "дожать" Россию для введения миротворцев в Донбасс

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Для размещения в Донбассе полномасштабной миссии ООН нужно "дожать" Россию, заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга на Мюнхенской конференции по безопасности. Слова политика приводит телеканал "112 Украина".
Ранее в Мюнхене Петр Порошенко обвинил Россию в "дестабилизации ситуации в Европе" и развязывании "глобальной гибридной войны". Он также потребовал "запретить российский флаг" по всему миру.
В Госдуме заявления Порошенко назвали "недостойными лидера европейского государства". "К счастью для нас и к большому сожалению для Порошенко, это желание никогда не сбудется <…> Давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины", — прокомментировал слова президента первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.