Порошенко потребовал "дожать" Россию для введения миротворцев в Донбасс

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Для размещения в Донбассе полномасштабной миссии ООН нужно "дожать" Россию, заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга на Мюнхенской конференции по безопасности. Слова политика приводит телеканал "112 Украина".

"Для того, чтобы ввести на Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, необходима лишь одна вещь — "дожать" Россию", — сказал Порошенко. По его мнению, этот вопрос необходимо обсудить как можно скорее. Также глава государства отметил, что сотрудники миссии ООН не должны выполнять роль "эскорт-сервиса" на линии соприкосновения.

Ранее в Мюнхене Петр Порошенко обвинил Россию в "дестабилизации ситуации в Европе" и развязывании "глобальной гибридной войны". Он также потребовал "запретить российский флаг" по всему миру.

В Госдуме заявления Порошенко назвали "недостойными лидера европейского государства". "К счастью для нас и к большому сожалению для Порошенко, это желание никогда не сбудется <…> Давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины", — прокомментировал слова президента первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.