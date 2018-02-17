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Новый погром: украинские радикалы напали на центр Россотрудничества в Киеве

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (264)
18:3917.02.2018
(обновлено: 18:43 17.02.2018)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoАктивисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский центр науки и культуры в Киеве вновь подвергся нападению — несколько десятков радикалов ворвались в здание и устроили погром. Полиция, прибывшая по вызову, как обычно, не предпринимала никаких активных действий.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Как рассказал РИА Новости руководитель центра Константин Воробьев, в нападении участвовали примерно три десятка человек из "Правого сектора"* и националистической организации С14. Они требовали свернуть работу центра, которую считают незаконной, выкрикивали экстремистские лозунги, а также угрожали физической расправой сотрудникам и посетителям.

Судя по видеозаписи, налетчики сумели выломать железные входные двери и ворвались в здание. Там они расписали стены лозунгами "Вон ФСБ" и залили краской камеры наблюдения. Кроме того, они сорвали российские флаги, бросили на землю и стали их топтать, а затем разорвали. 

Вместе с группой нападавших был депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой.

"Акция запугивания"

"Здесь в этот момент находились около пятидесяти детей в возрасте от пяти до 15 лет. А также группа иностранцев, которые занимаются на курсах русского языка. Все мероприятия сорваны. На стенах надписи соответствующие: "Смерть России", — рассказал Воробьев.

Прохожие на улице у отделения Сбербанка во Львове, подожженного радикалами. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Женщина в красном плаще подожгла отделение "дочки" Сбербанка во Львове
Погром продолжался около часа, после чего радикалы покинули здание.  По словам Воробьева, они причинили значительный материальный ущерб.

"Это была абсолютно экстремистская акция запугивания. Они сказали, что предупреждают, а в следующий раз уже будет другой разговор", — отметил руководитель центра.

Он добавил, что полиция приехала довольно оперативно, но не вмешивалась в происходящее. Никого из радикалов не задержали.

"Сейчас мы составили все необходимые протоколы, все заявления. Сюда, кстати, приехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ", — сказал Воробьев.

Закрыто до вторника

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила, что во время погрома никто не пострадал, но сотрудникам центра предписали не выходить на работу до вторника, поскольку на воскресенье также запланированы акции радикалов.

Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Мы будем закрывать здание и вызывать службу безопасности, полицию, чтобы они помогли оградить наше здание от подобных нападений", — сказала она РИА Новости.

По ее словам, Москва предпримет все необходимые шаги в связи с нападением.

"Конечно, все необходимые меры, все ноты, все, что положено, конечно, все будет сделано. Безусловно, меры принимаются всегда", — добавила она.

Предупреждали президента и мэра

Накануне украинские радикалы заявляли, что намерены провести вече в центре Киева по случаю годовщины событий на Майдане, а затем устроить марш к зданию Россотрудничества.

Национальная дружина во время присяги в Киеве. 28 января 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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За день до этого издание Страна.ua опубликовало письмо деятелей культуры и представителей общественности к президенту Украины Петру Порошенко, мэру Киева Виталию Кличко, международным организациям, в которых представлена Украина, и послам стран Большой семерки. Авторы обращения предупреждали власти о готовящемся нападении на Российский центр науки и культуры.

"У нас есть все основания полагать, что акция националистов не будет мирной. Организаторы акции известны целым рядом экстремистских противоправных действий. Кроме того, в СМИ и социальных сетях активно распространяется информация о возможном поджоге здания центра. В результате могут пострадать сотрудники и посетители Российского центра науки и культуры, а самому зданию может быть нанесен значительный материальный ущерб", — говорилось в документе.

Отреагировали ли киевские власти именно на это обращение, неизвестно, но в МВД заявили, что усилят меры безопасности в Киеве. По данным ведомства, в акциях 18 февраля примут участие более 12 тысяч человек.

Нападение в ночь под Рождество

Российский центр науки и культуры не раз подвергался нападениям со стороны украинских националистических группировок. Так, в ночь на 7 января активисты из организации "Черный комитет" облили здание красной краской и пытались разбить стекла на фасаде.

Акции протеста в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Кроме того, они оставили у входа листовки с экстремистскими призывами и требованиями прекратить деятельность всех российских структур на Украине. В вину Центру науки и культуры ставилось то, что он "агитирует за "русский мир".

Срыв "Тотального диктанта"

В апреле прошлого года  радикалы из партии "Национальный корпус" сорвали акцию "Тотальный диктант", которая должна была пройти в центре.

Они несколько часов блокировали здание, не пуская в него посетителей и сотрудников. В результате "Тотальный диктант", на который зарегистрировались более двухсот жителей Киева, пришлось отменить.

Российские представители отмечают, что регулярно обращаются в полицию по всем подобным инцидентам, но правоохранители не спешат принимать меры. Как правило, они наблюдают за происходящим, не пытаясь пресечь действия радикалов и навести порядок. Обычно дело заканчивается составлением протоколов.

* Радикальная организация, запрещенная в России.

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Трофимов
Россотрудничеству просто на просто надо прекратить свою деятельность на украине, как и всем другим российским организациям в этой стране. Сколько можно наступать на одни и те же грабли!?
18:54
17.02.2018
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Добрый Москвич
Что россотрудничество делает в Киеве? Сотрудничает с бандеровцами?
Давно пора границу на замок и никого из санитарной зоны не пускать. Пусть с ними еуропейцы разбираются.
19:00
17.02.2018
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