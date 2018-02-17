Кисляк назвал заявления о "вмешательстве" России в выборы в США фантазией

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Правительство РФ никогда не вмешивалось в политическую жизнь США, все обвинения — чистая фантазия, заявил экс-посол РФ в США, первый замглавы международного комитета СФ Сергей Кисляк.

"Я на своём веку, особенно в последние годы, видел столько обвинений, домыслов в отношении России. Наши американские коллеги объявили охоту по всему миру за российскими компьютерщиками. И это подорвало отношения между нашими странами. Я не уверен, что могу доверять американским правоохранительным органам как надежному источнику информации о том, что делает Россия. Мы были свидетелями многих обвинений, которые были безосновательны", — сказал Кисляк, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Что касается мой работы в качестве посла России в США, мы как правительство не вмешивались в политическую жизнь в США, я никогда ничего подобного не делал, и мое посольство тоже. Какие бы обвинения ни выдвигались против нас — это чистая фантазия, которая имеет внутриполитическую подоплёку", — добавил он.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Президент США Дональд Трамп после публикации обвинений заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, сговора с РФ нет.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".