В Россотрудничестве пообещали принять меры после атаки на РЦНК в Киеве

Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Москва по дипломатическим каналам предпримет все необходимые шаги в связи с нападением на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве, заявила РИА Новости глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"Конечно, все необходимые меры, все ноты, все, что положено, конечно, все будет сделано. Безусловно, меры принимаются всегда", — сказала Митрофанова, отвечая на вопрос, будет ли российская сторона предпринимать шаги в связи с инцидентом.

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам руководителя центра Константина Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб.

По словам Митрофановой, пострадавших в результате атаки на РЦНК нет, но в связи с тем, что в воскресенье ожидаются новые акции радикалов, сотрудникам агентства предписано не выходить на работу до вторника. Россотрудничество запросило украинскую сторону усилить охрану здания.