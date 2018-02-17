В Россотрудничестве пообещали принять меры после атаки на РЦНК в Киеве

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Москва по дипломатическим каналам предпримет все необходимые шаги в связи с нападением на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве, заявила РИА Новости глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.
В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам руководителя центра Константина Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб.
По словам Митрофановой, пострадавших в результате атаки на РЦНК нет, но в связи с тем, что в воскресенье ожидаются новые акции радикалов, сотрудникам агентства предписано не выходить на работу до вторника. Россотрудничество запросило украинскую сторону усилить охрану здания.