МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вместо сотрудничества по кибербезопасности Вашингтон продолжает предъявлять бездоказательные обвинения российским гражданам и организациям, это стало "новой плохой модой" американской дипломатии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

"Американцам уже даны были неоднократно по разным линиям, в рамках Соглашения о сотрудничестве в области мер доверия в сфере использования информационно-коммуникационных технологий все необходимые разъяснения — и до выборов, и после выборов, и до инаугурации Трампа, и можем дать (разъяснения — ред.) еще неоднократно", — сказал Крутских, комментируя озвученные накануне спецпрокурором США Робертом Мюллером обвинения в адрес 13 россиян во вмешательстве в американские выборы.

"Официальных каких-либо претензий к нам нет. Доказательств нет. Поэтому это просто детские заявления, ничего за этим нет. А что касается списков, то это новая мода американской плохой дипломатии: вместо обсуждения злободневных вопросов стабилизации и обеспечения безопасности информационного пространства предъявлять какие-то обвинения отдельным лицам, организациям. Это традиционно для США. Удивительно, что они до сих пор никак не поймут, что эта методика абсолютно неэффективна. И результата ни им, ни кому-то еще дать не может", — подчеркнул Крутских.

По его словам, Москва на эти действия не обращает внимания.

Спецпрокурор США Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Президент США Дональд Трамп после публикации обвинений заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, сговора с РФ нет.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".