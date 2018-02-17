Силовики маскируют используемое вооружение от патрулей ОБСЕ, заявили ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (154)

ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Украинские силовики маскируют используемое при обстрелах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) вооружение от патрулей СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В зоне ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ (вооруженные силы Украины) проводятся мероприятия по маскировке запрещенной минскими соглашениями военной техники, находящейся на передовых позициях, для сокрытия ее от наблюдателей СММ ОБСЕ", — сказал Марочко.

Он отметил, что ВСУ продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями, а также наращивают потенциал своих подразделений в Донбассе.

"По нашим данным, в населенном пункте Золотое (у линии соприкосновения — ред.) зафиксирована замаскированная гусеничная бронетехника ВСУ, а именно танки, самоходные артиллерийские установки и боевые машины пехоты. Количество не установлено", — сказал Марочко.

По его словам, также в районе подконтрольного ВСУ населенного пункта Теплое Станично-Луганского района, зафиксировано подразделение радиоэлектронной борьбы ВСУ из состава оперативно-тактической группировки "Луганск".