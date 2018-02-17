В ЛНР заявили о гибели трех бойцов ВСУ при минировании нейтральной зоны

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (154)

ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Три бойца ВСУ погибли и еще три получили ранения при установке минных заграждений в нейтральной зоне у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в "серой зоне" в районе населенного пункта Светлодарское погибли трое военнослужащих 1-го батальона 54-й бригады ВСУ, еще трое получили тяжелые ранения", — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции, фамилия одного из погибших солдат ВСУ — Рябенко.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной", — уточнил спикер.