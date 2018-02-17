Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинские радикалы ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, рассказал РИА Новости руководитель Российского центра науки и культуры Константин Воробьев.

Они устроили погром в помещении: расписали стены лозунгами, залили краской камеры наблюдения. Кроме того, они сорвали российские флаги, бросили их на землю, топтали, а затем разорвали.

При этом налетчики заявляли, что российский культурный центр, по их мнению, "работает незаконно". Как сообщают украинские СМИ, в группе нападавших был депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой.

"Здесь в этот момент находились около пятидесяти детей в возрасте от пяти до 15 лет. А также группа иностранцев, которые занимаются на курсах русского языка. Все мероприятия сорваны. На стенах надписи соответствующие: "Смерть России", — сказал Воробьев.

По его словам, в погроме участвовали радикалы из "Правого сектора" и националистической организации С14.

"Полиция оперативно среагировала, приехала. Они активно не вмешивались в развитие событий и не препятствовали нанесению материального ущерба. Сейчас мы составили все необходимые протоколы, все заявления. Сюда, кстати, приехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ", — добавил Воробьев.

Он также сообщил, что полиция никого из радикалов не задержала.

"Это была абсолютно экстремистская акция запугивания. Они сказали, что предупреждают, а в следующий раз уже будет другой разговор", — отметил руководитель центра.

С начала года это уже второй случай, когда украинские радикалы нападают на Российский центр науки и культуры. В ночь на Рождество активисты из организации "Черный комитет" облили здание красной краской, пытались разбить стекла на фасаде, а также оставили листовки с экстремистскими призывами.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.