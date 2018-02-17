США призвали все страны отказаться от связей с КНДР

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. США призывают все страны отказаться от связей с КНДР, разорвать торговые отношения, прекратить поставки товаров, заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нужно оказать давление на режим (лидера КНДР) Ким Чен Ына всеми возможными средствами, которыми мы располагаем, чтобы обеспечить, чтобы эта жестокая диктатура не смогла бы угрожать миру самым разрушительным оружием… к примеру, ограничить торговые, военные и иные отношения, выдворить из наших стран так называемых гастарбайтеров (из КНДР — ред.)", — сказал Макмастер, добавив, что "государства, которые не предпримут эти шаги, действуют безответственно".