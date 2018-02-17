Лавров назвал заявления о "вмешательстве" России в выборы в США "трепотней"

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Пока Москва не увидит факты о якобы "вмешательстве" России в выборы в США, все остальное будет трепотней, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров отметил, что ознакомился с помощником руководителя министерства внутренней безопасности США, "которая опровергла сообщения о том, что какая-либо страна оказала влияние на результаты выборов". "То же самое сказал, как я понимаю, Майк Пенс совсем недавно", — добавил министр.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".