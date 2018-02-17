Лавров назвал заявления о "вмешательстве" России в выборы в США "трепотней"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Пока Москва не увидит факты о якобы "вмешательстве" России в выборы в США, все остальное будет трепотней, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Публиковать можно все, что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления… Поэтому пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней, извините за не очень дипломатичное выражение", — заявил Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Лавров отметил, что ознакомился с помощником руководителя министерства внутренней безопасности США, "которая опровергла сообщения о том, что какая-либо страна оказала влияние на результаты выборов". "То же самое сказал, как я понимаю, Майк Пенс совсем недавно", — добавил министр.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".