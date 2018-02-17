Лавров призвал ЕС работать над обновлением системы международных отношений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Россия призывает ЕС "не плыть против течения истории" и начать сотрудничество по обновлению системы международных отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Пора перестать пытаться плыть против течения истории и начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений на справедливых началах с опорой на центральную координирующую роль ООН", — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"В интересах России — иметь своим соседом крепкий, предсказуемых Европейский союз, способный выступать ответственным участником международной жизни в полицентричном мире, который на наших глазах становится реальностью", — добавил Лавров.