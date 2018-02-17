Лавров назвал заявления о российской угрозе иррациональным мифом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления о российской угрозе странам Европы иррациональным мифом, по его словам, подобные страхи свидетельствуют о нехватке здравого смысла и понимания России.

"За минувшие десятилетия Евросоюз так и не смог найти "золотую середину" в отношениях с нашей страной. В 1990-е годы доминировало представление о России как о "подмастерье", которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой пытаются найти повсюду — от "брекзита" (выхода Британии из ЕС — ред.) до каталонского референдума (о независимости — ред.)", — заявил Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Оба стереотипа глубоко ошибочны и свидетельствуют лишь о нехватке здравомыслия и понимания нашей страны", — подчеркнул глава МИД РФ.