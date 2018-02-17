Лавров назвал заявления о российской угрозе иррациональным мифом

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления о российской угрозе странам Европы иррациональным мифом, по его словам, подобные страхи свидетельствуют о нехватке здравого смысла и понимания России.
"За минувшие десятилетия Евросоюз так и не смог найти "золотую середину" в отношениях с нашей страной. В 1990-е годы доминировало представление о России как о "подмастерье", которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой пытаются найти повсюду — от "брекзита" (выхода Британии из ЕС — ред.) до каталонского референдума (о независимости — ред.)", — заявил Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Оба стереотипа глубоко ошибочны и свидетельствуют лишь о нехватке здравомыслия и понимания нашей страны", — подчеркнул глава МИД РФ.