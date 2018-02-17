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В мире

Бурунди отозвала признание независимости Косово, заявили в МИД Сербии

14:3417.02.2018
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© AFP 2018 / Armend NimaniПразднование годовщины независимости Косово в Приштине. Архивное фотоПразднование годовщины независимости Косово в Приштине. Архивное фото
© AFP 2018 / Armend Nimani

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Восточноафриканское государство Бурунди отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово накануне десятилетия его одностороннего отделения от Сербии.

Вид города Приштина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Косово отмечают десятилетие одностороннего отделения от Сербии

Об этом сообщил первый вице-премьер и глава министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на специальном брифинге в Белграде. Он только что завершил рабочий визит в Бужумбуру, где провел переговоры с бурундийским руководством.

"В эти дни в Приштине отмечают десять лет одностороннего провозглашения независимости Косово. Хотел бы внести свой вклад. Я привез ноту министерства иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди, в которой они отзывают признание независимости Косово", — заявил Дачич.

"Они (косовары – ред.) говорят, что их признали 116 государств. Призываю органы власти в Приштине показать документы от тех 116 стран, среди которых те, кто не признал независимость Косово, те, кто не является членом ООН, и те, кто отозвал признание Косово как независимого государства", — отметил сербский министр.

Он подчеркнул, что несмотря на сильную поддержку Запада, самопровозглашенное Косово до сих пор не стало членом ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Самопровозглашенная республика 17-18 февраля отмечает "юбилей" одностороннего отделения от Сербии в 2008 году. Накануне годовщины косовской независимости глава МИД Бехджет Пацолли заявил, что Барбадос стал 117-м государством, признавшим суверенитет Приштины.

Празднования 9-й годовщины независимости Республики Косово. Архивное фото
© AP Photo / Visar Kryeziu
Как Евросоюз отрывает Косово от Сербии

Достоверных сведений о количестве стран, признавших косовский суверенитет, не существует, поскольку официальные источники дают противоречивую информацию. В частности, власти Сербии опровергали утверждения из Приштины о признании со стороны отдельных стран (Оман, Гвинея-Бисау, Уганда), а некоторые другие государства сами отзывали свои признания (Суринам, Сан-Томе и Принсипи).

Помимо России и Сербии самопровозглашенную республику не признали Китай, Индия, Бразилия и многие другие, в том числе пять стран Евросоюза — Испания, Греция, Словакия Румыния, Кипр.

С момента провозглашения независимости Косово вступило в различные международные организации — Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международный олимпийский комитет, Международную федерацию футбола (ФИФА) и ряд других объединений. Намерения властей в Приштине вступить в ЮНЕСКО и Интерпол не увенчались успехом.

Страна на скорую руку: 7 непризнанных, но гордых карликовых государств
© flickr.com/News OresundКогда скитания по миру не приводят к открытию страны мечты, остается только создать ее самому. Сайт "РИА Недвижимость" предлагает подборку карликовых государств, непризнанных, но свободных, кажущихся нереальными, но существующих. Гражданином одной из таких стран можно стать онлайн – достаточно заполнить анкету на официальном сайте и искренне разделять взгляды ее правителя.

Город в городе, государство в государстве. Христиания – это неофициальное частично самоуправляемое государство, расположенное прямо в столице Дании – в районе Кристиансхаун. История Христиании никак не связана с христианством. Напротив, она началась с мелкого бунтарства, когда несколько горожан сломали забор на углу двух улиц Копенгагена. За забором любопытные датчане нашли заброшенные казармы, о которых вскоре написала местная газета. Автор статьи предложила использовать постройки как приют для эксцентричной молодежи, например хиппи.

Христиания во главе с длинноволосыми бунтарями сумела отстоять свою независимость. Здесь открыто продаются легкие наркотики, из-за чего нередки столкновения с полицией. При этом тяжелые наркотики в стране запрещены.
Свободный город Христиания
© flickr.com/News Oresund
Когда скитания по миру не приводят к открытию страны мечты, остается только создать ее самому. Сайт "РИА Недвижимость" предлагает подборку карликовых государств, непризнанных, но свободных, кажущихся нереальными, но существующих. Гражданином одной из таких стран можно стать онлайн – достаточно заполнить анкету на официальном сайте и искренне разделять взгляды ее правителя.

Город в городе, государство в государстве. Христиания – это неофициальное частично самоуправляемое государство, расположенное прямо в столице Дании – в районе Кристиансхаун. История Христиании никак не связана с христианством. Напротив, она началась с мелкого бунтарства, когда несколько горожан сломали забор на углу двух улиц Копенгагена. За забором любопытные датчане нашли заброшенные казармы, о которых вскоре написала местная газета. Автор статьи предложила использовать постройки как приют для эксцентричной молодежи, например хиппи.

Христиания во главе с длинноволосыми бунтарями сумела отстоять свою независимость. Здесь открыто продаются легкие наркотики, из-за чего нередки столкновения с полицией. При этом тяжелые наркотики в стране запрещены.
© flickr.com/Ryan LackeyНепризнанное островное княжество Силенд в сентябре этого года отпраздновало свое 50-летие. Государство-карлик расположено на старой морской платформе в Северном море в 10 километрах от британского побережья. Его князь – отставной майор Пэдди Рой Бейтс, который в 60-х годах использовал платформу для создания пиратской радиостанции. В 1966 году она перестала выходить в эфир, после этого британец объявил платформу, к которой так привык за эти годы, независимым от Великобритании княжеством Силенд, а свою семью – правящей династией.

Местные моряки, как говорят, предпочитают обходить этот "пиратский остров" стороной. За его правителями закрепилась слава совсем негостеприимных людей.Силенд
© flickr.com/Ryan Lackey
Непризнанное островное княжество Силенд в сентябре этого года отпраздновало свое 50-летие. Государство-карлик расположено на старой морской платформе в Северном море в 10 километрах от британского побережья. Его князь – отставной майор Пэдди Рой Бейтс, который в 60-х годах использовал платформу для создания пиратской радиостанции. В 1966 году она перестала выходить в эфир, после этого британец объявил платформу, к которой так привык за эти годы, независимым от Великобритании княжеством Силенд, а свою семью – правящей династией.

Местные моряки, как говорят, предпочитают обходить этот "пиратский остров" стороной. За его правителями закрепилась слава совсем негостеприимных людей.
© flickr.com/JukkaРедонда – необитаемый скалистый остров в Карибском море неподалёку от Монтсеррата в составе Малых Антильских островов. 2 июня 1865 года ирландским купцом Мэтью Дауди Шилом остров был провозглашен "виртуальным" государством. Сам Шил, соответственно, стал королем владений. Позже, в 1880 году правитель "короновал" на острове своего сына и передал ему бразды правления. Правда, существует еще целая группа альтернативных правителей королевства. Одним из них является испанский писатель Хавьер Мариас, описавший историю виртуального государства в произведении Negra espalda del tiempo ("Чёрная спина времени").Редонда
© flickr.com/Jukka
Редонда – необитаемый скалистый остров в Карибском море неподалёку от Монтсеррата в составе Малых Антильских островов. 2 июня 1865 года ирландским купцом Мэтью Дауди Шилом остров был провозглашен "виртуальным" государством. Сам Шил, соответственно, стал королем владений. Позже, в 1880 году правитель "короновал" на острове своего сына и передал ему бразды правления. Правда, существует еще целая группа альтернативных правителей королевства. Одним из них является испанский писатель Хавьер Мариас, описавший историю виртуального государства в произведении Negra espalda del tiempo ("Чёрная спина времени").
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкНа островах Кораллового моря у берегов Австралии находится необычное королевство, подданными которого являются люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Оно так и называется – Королевство геев и лесбиянок (Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands). Это самопровозглашенное государство, зародившееся в 2004 году в знак протеста, когда Австралийский парламент принял решение о запрете однополых браков. Это первое в мире государство для однополых пар. По данным 2012 года, число его граждан составляло 15 тысяч человек. Подданным королевства может стать любой представитель сексуальных меньшинств, правда не бесплатно. Оформление "ЛГБТ-гражданства" стоит $100, при этом никаких документов от претендентов не требуется.Гей-парад
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
На островах Кораллового моря у берегов Австралии находится необычное королевство, подданными которого являются люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Оно так и называется – Королевство геев и лесбиянок (Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands). Это самопровозглашенное государство, зародившееся в 2004 году в знак протеста, когда Австралийский парламент принял решение о запрете однополых браков. Это первое в мире государство для однополых пар. По данным 2012 года, число его граждан составляло 15 тысяч человек. Подданным королевства может стать любой представитель сексуальных меньшинств, правда не бесплатно. Оформление "ЛГБТ-гражданства" стоит $100, при этом никаких документов от претендентов не требуется.
© flickr.com/Liberalistene NorgeГосударство Либерленд (Free Republic of Liberland), созданное политическим активистом Витом Едличкой (на фото) в апреле 2015 года, находится между Хорватией и Сербией на западном берегу реки Дунай. Едличка утверждал, что ни одна из соседних стран не предъявляет претензии на территорию, которую он переформатировал под Либерленд.

Провозглашенная здесь конституция ограничивает власть политиков, а девиз страны – "Жить и позволять жить". У республики Либерленд даже есть свой сайт, на котором размещена инструкция о том, как стать ее гражданином. И желающих стать таковыми немало: в Либерлэнд можно приезжать всем, кроме коммунистов или националистов, готовым сделать что-то для строительства и развития нового государства. Правда, как жаловался журналистам президент Едличка, многие потенциальные переселенцы ничего не знают о либертарианстве, а большая часть из них – это желающие покинуть Турцию, Египет и Сирию.
Либерленд
© flickr.com/Liberalistene Norge
Государство Либерленд (Free Republic of Liberland), созданное политическим активистом Витом Едличкой (на фото) в апреле 2015 года, находится между Хорватией и Сербией на западном берегу реки Дунай. Едличка утверждал, что ни одна из соседних стран не предъявляет претензии на территорию, которую он переформатировал под Либерленд.

Провозглашенная здесь конституция ограничивает власть политиков, а девиз страны – "Жить и позволять жить". У республики Либерленд даже есть свой сайт, на котором размещена инструкция о том, как стать ее гражданином. И желающих стать таковыми немало: в Либерлэнд можно приезжать всем, кроме коммунистов или националистов, готовым сделать что-то для строительства и развития нового государства. Правда, как жаловался журналистам президент Едличка, многие потенциальные переселенцы ничего не знают о либертарианстве, а большая часть из них – это желающие покинуть Турцию, Египет и Сирию.
© flickr.com/Erik DaugaardЛадония – "виртуальное" государство на территории природного заповедника Куллаберг на юге Швеции. Оно было основано художником Ларсом Вилксом как арт-объект. Сначала художник размещал там абстрактные скульптуры, а в июне 1996 года объявил о независимости Ладонии. По его заявлениям, страна должна была стать пристанищем для всех тех, кто хочет жить искусством постоянно, а не обращаться к нему время от времени.

У Ладонии есть флаг, герб и гимн (последних целых два: один торжественный, другой – звук падающего в воду камня). В стране целых четыре социальных класса: дворянство, простые граждане, почетные граждане и святые. Управляет Ладонией королева, но есть и президент, который избирается каждые три года путем онлайн-голосования. Примечательно, что основатель государства Ларс Вилкс ни королевой ни президентом не является. Он оказался куда скромнее своих коллег-основателей "виртуальных" государств, и провозгласил себя госсекретарем.

Ладония популярна среди туристов и, по сути, живет за счет большого потока желающих поглядеть на страну-арт-объект. Правда, несмотря на возвышенную идеологию государства, маленькая страна оказалась воинственной: в 2003 году она объявила войну Швеции и США, а затем еще и Сан-Марино. Сейчас количество граждан Ладонии насчитывает более 17 тысяч человек. Заполнить анкету для получения гражданства можно на официальном сайте.
Ладония
© flickr.com/Erik Daugaard
Ладония – "виртуальное" государство на территории природного заповедника Куллаберг на юге Швеции. Оно было основано художником Ларсом Вилксом как арт-объект. Сначала художник размещал там абстрактные скульптуры, а в июне 1996 года объявил о независимости Ладонии. По его заявлениям, страна должна была стать пристанищем для всех тех, кто хочет жить искусством постоянно, а не обращаться к нему время от времени.

У Ладонии есть флаг, герб и гимн (последних целых два: один торжественный, другой – звук падающего в воду камня). В стране целых четыре социальных класса: дворянство, простые граждане, почетные граждане и святые. Управляет Ладонией королева, но есть и президент, который избирается каждые три года путем онлайн-голосования. Примечательно, что основатель государства Ларс Вилкс ни королевой ни президентом не является. Он оказался куда скромнее своих коллег-основателей "виртуальных" государств, и провозгласил себя госсекретарем.

Ладония популярна среди туристов и, по сути, живет за счет большого потока желающих поглядеть на страну-арт-объект. Правда, несмотря на возвышенную идеологию государства, маленькая страна оказалась воинственной: в 2003 году она объявила войну Швеции и США, а затем еще и Сан-Марино. Сейчас количество граждан Ладонии насчитывает более 17 тысяч человек. Заполнить анкету для получения гражданства можно на официальном сайте.
© flickr.com/S KaiserПриезжающих сюда туристов встречает надпись "Добро пожаловать в республику Конк!". Conch Republic – самопровозглашенное государство, образованное в 1982 году на архипелаге Флорида-Кис в США. Республика эта была основана мэром города Ки-Уэст Деннисом Уардлоу. Предпосылкой ее создания стали неоднократные жалобы местных властей на пробки, возникшие в связи с принятыми властями США мерами по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией и установлением пограничного перехода.

23 апреля на центральной площади Ки-Уэста собрался весь город, а Уордлоу произнес речь с кузова грузовика. Ее смысл был заключен в том, что если США как страна отделилась от Ки-Уэста, установив пограничный переход, то жителям города ничего не остается, как признать эту данность и объявить о своей независимости. После этого он зачитал декларацию об отделении, показал флаг и герб, а себя назначил премьер-министром республики. Так она существует до сих пор. На ее официальном сайте можно заказать паспорт государства. Республика Конк
© flickr.com/S Kaiser
Приезжающих сюда туристов встречает надпись "Добро пожаловать в республику Конк!". Conch Republic – самопровозглашенное государство, образованное в 1982 году на архипелаге Флорида-Кис в США. Республика эта была основана мэром города Ки-Уэст Деннисом Уардлоу. Предпосылкой ее создания стали неоднократные жалобы местных властей на пробки, возникшие в связи с принятыми властями США мерами по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией и установлением пограничного перехода.

23 апреля на центральной площади Ки-Уэста собрался весь город, а Уордлоу произнес речь с кузова грузовика. Ее смысл был заключен в том, что если США как страна отделилась от Ки-Уэста, установив пограничный переход, то жителям города ничего не остается, как признать эту данность и объявить о своей независимости. После этого он зачитал декларацию об отделении, показал флаг и герб, а себя назначил премьер-министром республики. Так она существует до сих пор. На ее официальном сайте можно заказать паспорт государства.
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