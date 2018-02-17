Бурунди отозвала признание независимости Косово, заявили в МИД Сербии

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Восточноафриканское государство Бурунди отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово накануне десятилетия его одностороннего отделения от Сербии.

Об этом сообщил первый вице-премьер и глава министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на специальном брифинге в Белграде. Он только что завершил рабочий визит в Бужумбуру, где провел переговоры с бурундийским руководством.

"В эти дни в Приштине отмечают десять лет одностороннего провозглашения независимости Косово. Хотел бы внести свой вклад. Я привез ноту министерства иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди, в которой они отзывают признание независимости Косово", — заявил Дачич.

"Они (косовары – ред.) говорят, что их признали 116 государств. Призываю органы власти в Приштине показать документы от тех 116 стран, среди которых те, кто не признал независимость Косово, те, кто не является членом ООН, и те, кто отозвал признание Косово как независимого государства", — отметил сербский министр.

Он подчеркнул, что несмотря на сильную поддержку Запада, самопровозглашенное Косово до сих пор не стало членом ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Самопровозглашенная республика 17-18 февраля отмечает "юбилей" одностороннего отделения от Сербии в 2008 году. Накануне годовщины косовской независимости глава МИД Бехджет Пацолли заявил, что Барбадос стал 117-м государством, признавшим суверенитет Приштины.

Достоверных сведений о количестве стран, признавших косовский суверенитет, не существует, поскольку официальные источники дают противоречивую информацию. В частности, власти Сербии опровергали утверждения из Приштины о признании со стороны отдельных стран (Оман, Гвинея-Бисау, Уганда), а некоторые другие государства сами отзывали свои признания (Суринам, Сан-Томе и Принсипи).

Помимо России и Сербии самопровозглашенную республику не признали Китай, Индия, Бразилия и многие другие, в том числе пять стран Евросоюза — Испания, Греция, Словакия Румыния, Кипр.

С момента провозглашения независимости Косово вступило в различные международные организации — Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международный олимпийский комитет, Международную федерацию футбола (ФИФА) и ряд других объединений. Намерения властей в Приштине вступить в ЮНЕСКО и Интерпол не увенчались успехом.