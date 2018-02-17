Европе нужно больше танков для борьбы с ИГ* и Россией, заявили в Польше

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европе нужно больше танков.

"Нам нужно больше танков и меньше аналитических центров, аналитических центров у нас достаточно", — сказал Моравецкий на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, добавив, что оружие "важно в борьбе с ИГ * или с таким конвенциональным противником, как Россия".

Слова о якобы существующей угрозе со стороны РФ периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

По словам Моравецкого, Россия "вынесла тему информационной войны в повестку" европейской и мировой политики. "Когда мы говорим о безопасности в Европе, то мы должны понимать, что российский вопрос давно выходит за пределы компетенции ЕС, стоит перед всей Европой и НАТО", — добавил министр, призвав все страны НАТО исполнить обязательства по выделению 2% от ВВП на оборонные нужды.

Как недавно заявил Лавров, США через НАТО пытаются закрепить свое господство в Европе под предлогом надуманной российской угрозы. По его словам, под предлогом нагнетания русофобии в отношениях между РФ и НАТО, обвинений в том, что "мы чуть ли не готовимся напасть на Прибалтику, Польшу и всех остальных", происходит развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Россией.

Россия не раз заявляла, что не оставит без ответа активность НАТО у своих границ.

*Террористическая организация, запрещенная в России