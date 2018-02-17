ВАРШАВА, 17 фев — РИА Новости. Варшава выражает разочарование результатами встречи вице-премьеров Польши и Украины Петра Глинского и Павла Розенко по запрету бандеровской идеологии.

Встреча прошла в пятницу в польской столице.

"Канцелярия президента выражает глубокое разочарование результатами встречи между вице-премьерами Украины и Польши", — говорится в заявлении шефа канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского.

Поясняется, что переговоры прошли неудачно, так как не решен вопрос об эксгумации тел поляков, погибших на территории Украины в разные годы.

"Отсутствие решения украинской стороны в фундаментальном вопросе, которым является отмена запрета польских эксгумаций на территории Украины, означает значительный регресс доверия и не реализует данный президентами двух стран мандат на переговоры, что значительно ухудшает взаимоотношения", — говорится в заявлении.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Недавно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

Ранее украинский Институт национальной памяти принял решение о запрете эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915-1916 годов.