В Грузии на узкоколейной дороге поезд сошел с рельсов

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси. архивное фото

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси. архивное фото

ТБИЛИСИ, 17 фев — РИА Новости. Поезд, следовавший по маршруту Боржоми-Бакуриани, который известен как "Кукушка", сошел с рельсов, пострадавших нет, заявил РИА Новости сотрудник компании "Грузинская железная дорога".

Информацию об инциденте ранее распространили грузинские телекомпании.

По данным собеседника агентства, "техническая проблема была своевременно устранена, и в результате инцидента никто не пострадал".

"Поезд снова продолжает перевозить пассажиров. Детали случившегося выяснит соответствующая комиссия",- заявил представитель компании. Он не уточнил иных подробностей, включая вопрос, когда произошел инцидент.

Боржоми и Бакуриани соединяет старинная узкоколейная железная дорога. Ее строительство началось летом 1897 года и из-за сложных климатических условий длилось четыре года.