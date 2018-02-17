Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила президента Украины Петра Порошенко, выступавшего на Мюнхенской конференции по безопасности, с коммивояжером.

Так она прокомментировала в своем Facebook момент, когда Порошенко показал залу якобы простреленный флаг Евросоюза, привезенный из Донбасса. Представитель российского МИД отметила, что зал при этом был безлюдным.

"Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер", — добавила Захарова.

По ее словам, это напомнило ей "строчки из песни лотошницы из фильма "Гардемарины".

Президент Украины не раз выступал на различных международных форумах с "вещественными доказательствами" из Донбасса. Три года назад он показывал в Мюнхене паспорта, которые якобы отобрали у российских военных, а на Всемирный экономический форум в Давосе привозил кусок желтого металла, утверждая, что это фрагмент обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой.