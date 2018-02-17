МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила президента Украины Петра Порошенко, выступавшего на Мюнхенской конференции по безопасности, с коммивояжером.
"Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер", — добавила Захарова.
По ее словам, это напомнило ей "строчки из песни лотошницы из фильма "Гардемарины".
Президент Украины не раз выступал на различных международных форумах с "вещественными доказательствами" из Донбасса. Три года назад он показывал в Мюнхене паспорта, которые якобы отобрали у российских военных, а на Всемирный экономический форум в Давосе привозил кусок желтого металла, утверждая, что это фрагмент обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой.