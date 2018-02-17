Глава МИД Украины встретился со спецпредставителем США Волкером

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США Куртом Волкером в Мюнхене ситуацию в Донбассе и вопрос размещения миротворцев, сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"Важная и позитивная встреча с Куртом Волкером на Мюнхенской конференции по безопасности об ухудшении ситуации в Донбассе, размещении миротворческий миссии", — написала Беца в субботу в своем аккаунте в Twitter

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".