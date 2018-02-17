Переговоры о мире на Украине в 2018 году (36)

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. В МИД ФРГ подтвердили невозможность проведения министерской встречи в "нормандском формате" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по украинскому урегулированию на полях конференции по безопасности в Мюнхене "исключительно по причинам плотного графика" участников.

"Встреча в "нормандском формате" не состоится исключительно по причинам плотного графика участников", — сказал РИА Новости представитель ведомства, добавив, что МИД ФРГ не подтверждал ранее официально подготовку такой встречи.