Глава МИД Германии предостерег от попыток расколоть Евросоюз

МИД ФРГ Зигмар Габриэль на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МИД ФРГ Зигмар Габриэль на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль предостерег от попыток расколоть Евросоюз.

"Китай постоянно пытается проверить нас. Они пытаются использовать политику кнута и пряника, постоянно проверяют на прочность ЕС и НАТО. Понятно, что так ведут себя наши враги, от партнеров мы ожидаем, что они оказывают нам поддержку", — заявил Габриэль, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Никто не должен пытаться расколоть ЕС — ни Россия, ни Китай, ни США. ЕС является равным партнером, который сотрудничает с США, но не является их подданным", — добавил он.