Германия не хочет отказываться от сделки с Ираном по атому

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Германия не хочет отказываться от совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, советует не делать этого и США, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.