Германия не хочет отказываться от сделки с Ираном по атому

МИД ФРГ Зигмар Габриэль на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МИД ФРГ Зигмар Габриэль на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Германия не хочет отказываться от совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, советует не делать этого и США, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Подписав договор с Ираном, мы многого достигли. Мы выступали единым фронтом, и советуем нашим американским друзьям не отказываться от этого общего плана действий, а идти совместно и всячески препятствовать расширению влияния Ирана в регионе", — заявил Габриэль, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.