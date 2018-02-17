Лавров рассказал о согласовании встречи в "нормандском формате" в Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Российская сторона дала несколько вариантов проведения встречи министров иностранных дел "нормандского формата" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию в Донбассе в субботу, которые устраивают с точки зрения программы, пока ничего не подтвердилось, заявил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вчера мы были готовы, но неожиданно был вынужден наш германский коллега улететь в Берлин. На сегодня мы дали несколько вариантов, которые нас устраивают с учетом имеющейся программы. Будем ждать, пока ничего не подтвердилось", — сказал Лавров.

"Вчера подробно очень с господином (главой МИД Украины Павлом — ред.) Климкиным все обсудили, поэтому я даже не знаю, собираться — не собираться, если немцы будут готовы, то мы тоже готовы", — сказал Лавров.