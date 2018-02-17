Посольство России в Японии впервые устроило празднование Масленицы

ТОКИО, 17 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Российское посольство в Токио впервые организовало празднование Масленицы, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Японии Дмитрий Биричевский.
"Мы бы хотели, чтобы россияне, проживающие в Японии постоянно, почувствовали, что у них есть своя родная земля в Токио, место, где им всегда рады, и показали своим детям, супругам частичку России", — добавил он.
В программе праздника — выступления японских студентов и исполнение песен на русском языке, спектакль с "дрессированным медведем", показ моделей одежды, игры, мастер-классы и конкурсы. Кроме того, дипломатическая миссия приготовила для гостей угощения, среди которых – традиционные для праздника блины.
При этом праздник собрал намного больше желающих, чем рассчитывали организаторы. Об этом РИА Новости рассказал председатель Координационного совета соотечественников в Японии Юрий Булах.
"Нас мало в Японии, а посольство – это не только политика. Нам захотелось вместе отметить Масленицу – самый, наверное, любимый наш праздник, и мы очень благодарны посольству за то, что они поддержали эту идею. Мы хотели также показать японцам, что такое наша Масленица, как ее празднуют в России. По нашим подсчетам, сегодня сюда пришло более 400 человек, это намного больше, чем мы рассчитывали", — сказал Булах.
На открытии праздника выступил представитель Россотрудничества в Японии Константин Виноградов. Он напомнил, что веселый праздник предваряет Великий пост, а также рассказал собравшимся о том, что такое Прощеное Воскресенье.
Празднование Масленицы организовано Координационным советом соотечественников в Японии при поддержке посольства Российской Федерации в Японии и представительства Россотрудничества в Японии.
Подробнее о традициях празднования Масленицы читайте в справке РИА Новости >>