Посольство России в Японии впервые устроило празднование Масленицы

Празднование Масленицы в посольстве России в Японии. 17 февраля 2018 года

Празднование Масленицы в посольстве России в Японии. 17 февраля 2018 года

ТОКИО, 17 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Российское посольство в Токио впервые организовало празднование Масленицы, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Японии Дмитрий Биричевский.

© РИА Новости / Ксения Нака Празднование Масленицы в посольстве России в Токио, Япония. 17 февраля 2018 года © РИА Новости / Ксения Нака Празднование Масленицы в посольстве России в Токио, Япония. 17 февраля 2018 года

"Праздник Масленицы действительно проходит в посольстве впервые. Это инициатива координационного совета соотечественников при поддержке посольства и Россотрудничества. Цель – популяризация российской культуры, так как праздник этот внеконфессиональный, общий. Еще одна цель — объединение русскоязычной диаспоры, углубление общения между всеми, кто живет в Японии, но говорит по-русски", — сказал он.

"Мы бы хотели, чтобы россияне, проживающие в Японии постоянно, почувствовали, что у них есть своя родная земля в Токио, место, где им всегда рады, и показали своим детям, супругам частичку России", — добавил он.

© РИА Новости / Ксения Нака Празднование Масленицы в посольстве России в Токио, Япония. 17 февраля 2018 года © РИА Новости / Ксения Нака Празднование Масленицы в посольстве России в Токио, Япония. 17 февраля 2018 года

В программе праздника — выступления японских студентов и исполнение песен на русском языке, спектакль с "дрессированным медведем", показ моделей одежды, игры, мастер-классы и конкурсы. Кроме того, дипломатическая миссия приготовила для гостей угощения, среди которых – традиционные для праздника блины.

© РИА Новости / Ксения Нака Празднование Масленицы в посольстве России в Токио, Япония. 17 февраля 2018 года © РИА Новости / Ксения Нака Празднование Масленицы в посольстве России в Токио, Япония. 17 февраля 2018 года

"Мы хотели бы также напомнить россиянам, проживающим в Токио и соседних префектурах, что через месяц они могут прийти в посольство для того, чтобы принять участие в голосовании по выборам президента страны – в посольстве будет открыт избирательный участок", — отметил дипломат.

При этом праздник собрал намного больше желающих, чем рассчитывали организаторы. Об этом РИА Новости рассказал председатель Координационного совета соотечественников в Японии Юрий Булах.

"Нас мало в Японии, а посольство – это не только политика. Нам захотелось вместе отметить Масленицу – самый, наверное, любимый наш праздник, и мы очень благодарны посольству за то, что они поддержали эту идею. Мы хотели также показать японцам, что такое наша Масленица, как ее празднуют в России. По нашим подсчетам, сегодня сюда пришло более 400 человек, это намного больше, чем мы рассчитывали", — сказал Булах.

© РИА Новости / Ксения Нака Празднование Масленицы в посольстве России в Токио, Япония. 17 февраля 2018 года © РИА Новости / Ксения Нака Празднование Масленицы в посольстве России в Токио, Япония. 17 февраля 2018 года

Событие вызвало огромный интерес: объявление о празднике было размещено в социальных сетях, организаторы рассчитывали на 300 гостей, однако вынуждены были в экстренном порядке закрыть прием заявок раньше срока, так как обнаружили, что число желающих перевалило за пятую сотню.

На открытии праздника выступил представитель Россотрудничества в Японии Константин Виноградов. Он напомнил, что веселый праздник предваряет Великий пост, а также рассказал собравшимся о том, что такое Прощеное Воскресенье.

Празднование Масленицы организовано Координационным советом соотечественников в Японии при поддержке посольства Российской Федерации в Японии и представительства Россотрудничества в Японии.

Подробнее о традициях празднования Масленицы читайте в справке РИА Новости >>