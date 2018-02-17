В ДНР обвинили силовиков в восьми нарушениях режима прекращения огня

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (146)

ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в ходе минувших суток, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – восемь раз", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские силовики выпустили по территории ДНР почти 40 мин и снарядов. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы различного типа.

Ранее украинские силовики сообщали, что зафиксировали 20 случаев обстрела за прошедшие сутки в Донбассе, двое военных пострадали.

"Горловское направление: минометы 120 мм – пять мин, донецкое направление: минометы 120 мм – восемь мин, 82 мм – 17 мин; танки – восемь выстрелов… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 149 единиц", — сказал представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.