СМИ: пятиклассник из Донбасса впал в кому после травли в школе в Днепре

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Пятиклассник из Донбасса заработал инсульт и впал в кому после издевательств учителей и одноклассников в Днепре, сообщает "ДнипроЧас".

По данным издания, инцидент произошел в школе №52. Мальчик переехал в город вместе с семьей из прифронтовой зоны в Торезе. Осенью 2017 года одноклассник нецензурно оскорбил его самого и его беременную мать. Школьник ответил: "Сам такой". Вмешавшаяся в ссору учительница обвинила в зачине конфликта Иванова.

После этого, по словам родителей мальчика, в школе началась травля: ребенка забрасывали камнями. Администрация перевела его в параллельный класс, где новая классная руководительница назвала его "недоразумением".

Мать мальчика рассказала, что ему установили испытательный срок, и завели специальный дневник для замечаний.

Среди зафиксированных жалоб — "ходил по классу" и "побил девочку", однако родители объяснили, что их сын просто попросился в туалет, а одноклассницу случайно задел мячом, после чего долго извинялся.

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В начале февраля, по информации издания, школьник позвонил матери и рассказал, что над ним издеваются, после чего связь оборвалась. Женщина позвонила классной руководительнице, не получила от нее никакого вразумительного ответа. После этого стало известно, что у мальчика случился инсульт.

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После инцидента в школе было проведено специальное собрание, на котором присутствовали работники полиции. Администрация школы от комментариев отказалась, отмечается в материале.