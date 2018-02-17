Президент Мексики созвал комитет по ЧС после землетрясения

МЕХИКО, 17 фев – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал заседание национального комитета по чрезвычайным ситуациям после мощного землетрясения.

В пятницу вечером (в ночь на субботу мск) в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

"В связи с землетрясением магнитудой более 7,0, согласно протоколу, созывается национальный комитет по ЧС в национальном центре стихийных бедствий", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

Портал Excelsior также уточняет, что глава государства поручил вооруженным силам срочно направить свои подразделения в пострадавшие от стихии районы.

По данным властей, в некоторых районах штата Оахака отмечен небольшой материальный ущерб, нарушено электроснабжение примерно 1 миллиона домов в нескольких штатах.