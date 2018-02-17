МЕХИКО, 17 фев – РИА Новости. Число домов, оставшихся без электричества после землетрясения в пятницу в Мексике, составило почти один миллион, сообщил генеральный директор федеральной комиссии по электрической энергии страны Хайме Эрнандес.
"По состоянию на 19.00 (04.00 мск субботы) сообщаю, что нарушена подача электроэнергии 998 тысячам домов и торговых точек в Мехико, штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос", – написал Эрнандес в своем микроблоге в Twitter.
Сейчас оперативные службы ведут работу по скорейшему восстановлению подачи электричества.