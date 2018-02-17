В Мексике почти миллион домов остались без электричества

МЕХИКО, 17 фев – РИА Новости. Число домов, оставшихся без электричества после землетрясения в пятницу в Мексике, составило почти один миллион, сообщил генеральный директор федеральной комиссии по электрической энергии страны Хайме Эрнандес.

В пятницу вечером (в ночь на субботу мск) в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

"По состоянию на 19.00 (04.00 мск субботы) сообщаю, что нарушена подача электроэнергии 998 тысячам домов и торговых точек в Мехико, штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос", – написал Эрнандес в своем микроблоге в Twitter.

Сейчас оперативные службы ведут работу по скорейшему восстановлению подачи электричества.