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Порошенко обвинил Россию в развязывании гибридной войны

05:0717.02.2018
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© AP Photo / Andreas GebertУкраинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, 16.02.2018Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, 16.02.2018
© AP Photo / Andreas Gebert

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в развязывании глобальной гибридной войны, а также в дестабилизации обстановки в Европе и кибератаках. Об этом украинский лидер заявил накануне во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили рассказал, что приведет к скорому развалу Украины
"Сегодня мы должны признать, что гибридная война, развязанная Россией, постепенно становится полноценной, глобальной гибридной войной. Эта война уже подчинила себе многих акторов, которые, может быть, даже не осознают своей деструктивной роли. Тем не менее, зло, которое стоит за этим, одно и то же, и оно в Кремле. Мы должны признать, что здесь в 2007 году президент России объявил войну", — сказал Порошенко, имея в виду "мюнхенскую речь" Владимира Путина, где была подвергнута критике претензия США на мировую гегемонию.

По мнению украинского лидера, "российская агрессия против Украины стала серьезным попранием демократических свобод".

"Она была хорошо спланирована заранее. Возьмите, например, армии троллей и пропагандистов, которые проникают в наши дома и не знают никаких границ и правил. Возьмите фейк-ньюс, которые искажают реальность. Возьмите миграционные волны, которые были сфабрикованы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. Возьмите кибератаки, которые нацелены не только на электоральные процессы, но и на нашу инфраструктуру, как было с вирусом NotPetya и атакой на Украину в прошлом году, который был частью усилий Кремля по дестабилизации ситуации на Украине", — отметил Порошенко.

Флаги Венгрии, Украины и Евросоюза в украинском городе Берегово, где проживают закарпатские венгры
© AFP 2018 / Sergiy Gudak
Венгрия обвинила Украину в запуске "международной кампании лжи"
Он также подчеркнул, что все действия, якобы совершаемые российской стороной, "идут вместе с массированной милитаризацией и готовностью использовать любое оружие, в том числе ядерное".

Президент Украины назвал борьбу с "российской агрессией" одним из ключевых вызовов в будущем. Порошенко также заявил о необходимости создания на международном уровне рамочных условий для ограничения российской пропаганды.

Против "Северного потока — 2"

Украинский президент также прокомментировал "Северный поток — 2". По его словам, данный проект реализуется не по экономическим соображениям, а в целях "геополитической экспансии России".

"Северный поток — 2" — речь там вообще не идет об экономических интересах, а исключительно о российской политической и энергополитической экспансии России. Ни одна нация не может жить без ценностей. И спорт тоже не может. Но сегодняшняя политика

Митинг, посвященный годовщине образования Донецко-Криворожской республики. 2017 год
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Почему "независимая Украина" не имеет прав на Донбасс
России — это не "честная игра", поэтому российские спортсмены не приглашены на Олимпийские игры", — заявил президент Украины.

Он также призвал к сохранению в отношениях с Москвой твердости, в том числе в вопросе санкций, которые, по мнению Порошенко, должны сохраняться до тех пор, пока Россия "не покинет Крым и Донбасс".

"Я хочу повторить, что санкции работают. А если кто считает, что санкции не работают, то нам нужно их еще больше усилить, ввести дополнительные санкции и закрыть возможные "дыры"… Дальнейшие уступки приведут только к росту агрессии. Украина является сегодня полем битвы для европейского порядка, мечом и щитом для ЕС. Не избавляйтесь от шанса построить более справедливый порядок в Европе, защищая независимость Украины, ее суверенитет и суверенитет ваших собственных стран", — подчеркнул глава государства.

"Северный поток — 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Против реализации проекта выступает ряд государств, в том числе Украина. В Киеве опасаются, что "Северный поток — 2" приведет к потере доходов от транзита российского газа. США, в свою очередь, также выступают против проекта в связи с планами по поставкам своего СПГ в Европу.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

Против российского флага

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Турчинов объяснил, почему Украина не пыталась вернуть Крым
Украинский лидер также заявил, что Россия пытается "разрушить демократию", поэтому российский флаг "не должен развеваться где-либо".

"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года", — отметил глава государства.

По его словам, российский триколор "не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".

"Фокус не удался"

Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Украина потребовала от РФ отремонтировать и вернуть корабли из Крыма‍
Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему речь Порошенко на Мюнхенской конференции не вызвала интереса. По его мнению, украинский лидер не сказал ничего нового.

"Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет", — написал Пушков в Twitter.

Парламентарий также заявил, что глава государства никого не удивил якобы привезенным из Донбасса простреленным флагом Евросоюза.

"Прием Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвел впечатления. Факиру фокус не удался", — отметил сенатор.

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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
kontiki72
Клоун воплоти.
05:53
17.02.2018
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