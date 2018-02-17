В Мексике число афтершоков после мощного землетрясения достигло 122

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Число повторных толчков после мощного землетрясения в Мексике возросло до 122, сообщает Национальная сейсмологическая служба.

Ранее ведомство сообщало о 59 повторных толчках.

"До 19.30 (4.30 мск) зафиксировано 122 афтершока", — говорится в сообщении службы в Twitter.

В пятницу вечером (в ночь на субботу мск) в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, сильное землетрясение в штате Оахака выгнало на улицу тысячи жителей Мехико. Люди столпились на относительно безопасных участках городской территории как можно дальше от домов. В городе массово выключились светофоры, частично прервалась подача электричества, возникли большие пробки.

Консул РФ в Мексике Андрей Трояновский сообщил РИА Новости, что информации о россиянах, которые могли пострадать в результате мощного землетрясения, нет.