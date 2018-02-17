Министры обороны США и Болгарии обсудили ситуацию в Черном море

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Министры обороны США и Болгарии Джеймс Мэттис и Красимир Каракачанов обсудили ситуацию в Черном море, заявила по итогам встречи официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Мэттис встретился с болгарским коллегой на полях министерской встречи членов НАТО.

В распространенном сообщении представителя Пентагона отмечается, что стороны обсудили укрепление оборонного сотрудничества двух стран.

"Мэттис подчеркнул роль Болгарии в качестве крайне важного партнера в области безопасности в регионе Черного моря, где наблюдается рост угроз", — сказала Уайт.

По ее словам, Мэттис также поблагодарил Каракачанова за планы Болгарии увеличить военные взносы в поддержку миссии НАТО в Афганистане.